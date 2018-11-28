ВВС Бельгии сообщили о перехвате над Балтийским морем российских истребителей

13:25 | 30.11.2018

Перехват российских Су-27 над Балтийским морем провели в среду участвующие в миссии НАТО по воздушному патрулированию бельгийские F-16, сообщили в Министерстве обороны королевства. По данным бельгийских военных, российские истребители «следовали без предоставления полетного плана».



Это уже второй за последние две недели случай с участием российских истребителей и бельгийских военных в Балтийском море. Так, 22 ноября, по данным телеканала VRT, два российских бомбардировщика Су-24 трижды пролетели над бельгийским командно-штабным кораблем Godetia, отмечает РБК.