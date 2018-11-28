Украинские власти запретили въезд в страну российским мужчинам от 16 до 60 лет

13:17 | 30.11.2018

Госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Руководитель ведомства Пётр Цигикал уточнил, что пропуск возможен только в случае возникновения ситуаций «гуманитарного характера», например, россиянам могут разрешить приехать на похороны.



Напомним, отношения России и Украины ухудшились после инцидента в Керченском проливе, где российские пограничники 25 ноября задержали три украинских корабля. Украина после этого ввела военное положение в областях, граничащих с РФ.