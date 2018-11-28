Известный украинский танцовщик Сергей Полунин стал гражданином РФ

13:06 | 30.11.2018

Известный украинский танцовщик Сергей Полунин получил российский паспорт, фотографию документа он опубликовал на своей странице в Instagram. «Я очень счастлив стать гражданином России», — написал он.



У Полунина на груди есть татуировка с портретом Путина, на правой руке — двуглавый орел, а на левой — украинский трезубец, отмечает «Газета.ру».



Полунин родился в Украинской ССР в 1989 году. Он работал ведущим солистом Королевского балета в Лондоне, а также приглашенным солистом Баварского государственного балета в Мюнхене, напоминает lenta.ru.