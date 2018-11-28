Американский журнал National Interest оценил новый российский автомат АК-308

12:21 | 30.11.2018

Американский журнал National Interest назвал новый автомат концерна АК-308 самым амбициозным проектом за последние 30 лет. Особенность оружия в том, что оно подстроено под боеприпасы НАТО, и это первый проект концерна, который сделал попытку включить западный опыт в российскую разработку, передает MK.ru.



Автор статьи считает, что первые шаги концерна по производству оружия под стандарт НАТО не были успешными с точки зрения экспорта, но теперь использование боеприпасов Североатлантического альянса, складной приклад и переработанная газовая трубка решит данный вопрос, сообщает iz.ru.



Автор уверен, что новый АК-308 отличается от своих предшественников еще и тем, что его спроектировали для одной конкретной страны, в частности Индии. Дели — постоянный покупатель российского оружия, а индийским военным требуется оружие специально под патроны НАТО калибром 7,62×51 мм.