Украина планирует расторгнуть в одностороннем порядке около 40 договоров с РФ

12:15 | 30.11.2018

Украина намерена в одностороннем порядке расторгнуть около 40 договоров с Россией. Об этом в эфире телеканала ТСН заявил глава МИД страны Павел Климкин. По его словам, Киев за последнее время уже «убил» 48 международных договоров с Москвой.



«Но к ним нужно относиться очень аккуратно, чтобы то, что мы эти соглашения «убиваем», не навредило нашим украинским гражданам. Следующая порция будет очень быстро – около 40 соглашений», – сказал министр.