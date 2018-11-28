Меркель пропустит первый день саммита G20 из-за проблем с правительственным самолетом

12:12 | 30.11.2018

Самолет, перевозивший канцлера ФРГ Ангелу Меркель в Буэнос-Айрес на саммит G20, совершил разворот и был вынужден приземлиться в Кельне из-за технических неисправностей, передает rg.ru. Таким образом, Меркель пропустит первый день саммита G20 в Аргентине. Окружение Меркель пытается перенести запланированные встречи. На G20 она планировала провести переговоры в том числе с Путиным и Трампом, отмечает РБК.



Напомним, что саммит продлится в аргентинской столице с 30 ноября по 1 декабря.