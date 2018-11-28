Новый президент Грузии заявила, что Тбилиси не намерен сотрудничать с Москвой

12:07 | 30.11.2018

Победившая на выборах грузинского президента Саломе Зурабишвили заявила, что в настоящее время Тбилиси не намерен сотрудничать с Москвой, сообщает Би-би-си.



«Не думаю, что, пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации, где похищают людей, с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству», — заявила Зурабишвили.



По её словам, так как Грузия занимает проевропейскую позицию, она не останется в стороне, если страны Запада начнут диалог с Россией, передает life.ru.