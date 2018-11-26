Саудовская Аравия закупит у США вооружение на 15 миллиардов долларов

17:02 | 29.11.2018

Саудовская Аравия 26 ноября подписала с США соглашение о покупке американской системы противоракетной обороны THAAD на сумму в 15 миллиардов долларов. Об этом Reuters сообщил представитель Госдепартамента США. Всего королевство планирует приобрести 44 пусковых установки. Отмечается, что подписание соглашения — шаг к заключению договора о покупке комплексов ПРО.



Как отмечает novayagazeta.ru, обсуждения о продаже этой системы противоракетной обороны велись с декабря 2016 года и могли сорваться из-за общественного возмущения убийством журналиста The Washington Post Джамаля Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.