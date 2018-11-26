В Новороссийске ввели режим чрезвычайной ситуации из-за приближающегося урагана

16:58 | 29.11.2018

Режим чрезвычайной ситуации вводят в Новороссийске (Краснодарский край) из-за приближающегося урагана, во время которого скорость ветра будет достигать 38 м/с.



«Школы и детские сады работают, но занятия отменены… Не все же родители могут забрать своего ребенка сейчас, кто-то на работе. В любом случае ребенок сейчас обеспечен теплом, горячим питанием, за ним есть уход. Не закрывают детские сады и школы, пока последнего ребенка не заберут родители», — рассказали РИА Новости в пресс-службе мэрии.



Синоптики прогнозируют парение моря, медленное обледенение судов и причалов. Такая же погода сохранится и завтра, 30 ноября, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска совместно с гидрометеорологическим бюро города.