В подмосковной Электростали полицейский с ножом напал на сотрудника прокуратуры

16:52 | 29.11.2018

Полицейский следователь в подмосковном городе Электросталь задержан за посягательство на жизнь работника прокуратуры на рабочем месте. Об этом сообщила представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий. По данным следствия, инцидент произошел 28 ноября в здании городской прокуратуры. Жертв удалось избежать благодаря тому, что коллеги потерпевшего пресекли атаку.



Против полицейского возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование». На допросе он отказался давать показания, мотивы его поступка неизвестны, сообщает РИА «Новости».