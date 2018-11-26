Россия и мир
16:52 | 29.11.2018
В подмосковной Электростали полицейский с ножом напал на сотрудника прокуратуры
Против полицейского возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование». На допросе он отказался давать показания, мотивы его поступка неизвестны, сообщает РИА «Новости».
© «Вечерние Ведомости»
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