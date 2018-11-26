Трамп заявил, что у него нет конкурентов на будущих выборах президента США

16:46 | 29.11.2018

Президент США в интервью New York Post заявил, что у него нет конкурентов в США к будущим выборам президента США. «Боюсь? Боюсь? Может, вы имеете в виду мечтаю? Я мечтаю о них. На данный момент все, кого я видел, — это просто соперники мечты», — сказал Трамп в ответ на вопрос, испытывает ли он страх перед кем-то из возможных конкурентов.



Трамп также добавил, что хотел бы видеть своим соперником бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга, уничижительно назвав его «маленьким Майклом». «Я бы хотел побороться с ним. Он все свои силы тратил на борьбу со мной. Он потратил 100 миллионов долларов против меня, но это не сработало», — отметил он.