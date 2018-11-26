В Италии психически нездоровый мужчина взял в заложники более 20 человек

16:40 | 29.11.2018

В итальянском городе Фьюджи 28-летний мужчина ворвался в государственное образовательное учреждение, взяв в заложники более 20 человек. Об этом сообщает RaiNews. Как сообщается, 28-летний мужчина захватил директора учебного заведения (название не уточняется) и 20 студентов. Отмечается, что нападавший был в «состоянии измененного осознания», но без оружия. Он схватил одного из учеников и приказал остальным заложникам не двигаться.



Злоумышленника обезвредили и задержали местные карабинеры и полицейские. Прибыв на место происшествия, они применили против него перцовый баллончик. Согласно некоторым данным, 28-летний мужчина ранее проходил курс лечения от психического расстройства, отмечает РИА «Новости».