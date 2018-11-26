СМИ сообщили об обыске в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне

16:32 | 29.11.2018

Полиция проводит обыск в штаб-квартире Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне 29 ноября. По данным издания Hessenschau, руководителей финансовой структуры подозревают в отмывании денежных средств. В частности, сотрудники банка помогали клиентам найти офшорные компании в налоговых оазисах.



По словам представителей прокуратуры Франкфурта, в расследовании фигурируют два сотрудника Deutsche Bank, а также другие неуказанные представители банка.