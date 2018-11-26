Украинские власти хотят попросить Турцию закрыть пролив Босфор для России

16:27 | 29.11.2018

Украина намерена обратиться к мировому сообществу с требованием закрыть для России пролив Босфор после инцидента в Черном море. Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко.



«Я как командующий военно-морскими силами прошу и выражаю уверенность в том, что мировое сообщество все же примет решение и признает, что была осуществлена агрессия против государства Украина», — приводит слова Воронченко агентство УНИАН.



По его словам, Украина будет обращаться к пункту 19 конвенции Монтрё о режиме черноморских проливов. Документ был принят в 1936 году и восстановил суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Конвенция допускает, что проход военных кораблей через Босфор может быть ограничен турецкими властями.