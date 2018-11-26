Песков назвал темы переговоров Путина и Трампа на саммите G20 в Аргентине

16:23 | 29.11.2018

Путин и Трамп на саммите G20 в Аргентине сначала непродолжительно поговорят тет-а-тет, затем переговоры продолжатся в расширенном формате. Об этом сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Песков, передает «Интерфакс». По его словам, в первую очередь лидеры будут обсуждать вопросы, связанные с двусторонними отношениями.



«В первую очередь это вопросы, связанные с двусторонними отношениями. Нам необходимо думать, как начинать разговаривать по темам двусторонних отношений, по стратегической безопасности, разоружению, региональным конфликтам. Нам не обязательно соглашаться, но нам обязательно нужно разговаривать», — сказал Песков.