В России водителям разрешили не устанавливать на автомобили знак «Шипы»

16:18 | 29.11.2018

Медведев подписал постановление, разрешающее не устанавливать на автомобили знак «Шипы», документ опубликован на сайте правительства. В пояснительной записке к документу говорится, что этот знак потерял свою актуальность, поскольку динамические характеристики движения транспорта стали определяться в значительной мере другими факторами, такими как конструкция, степень загруженности, наличие современных систем торможения и стабилизации и прочее, передает РБК. Кроме этого, наклейка на заднем стекле может ограничивать обзор.