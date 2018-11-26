В Россельхознадзоре заподозрили Сербию в реэкспорте товаров с Украины

14:00 | 29.11.2018

Россельхознадзор выявил нелегальную схему поставок санкционной украинской продукции из Сербии в Россию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По мнению ведомства, с января по июль 2018 года на российскую территорию было ввезено 3,82 тыс. тонн украинского белково-жирового (сыроподобного) продукта. «Из сравнительного анализа указанных поставок следует, что белково-жировой продукт, поставлявшийся из Сербии в Российскую Федерацию с предприятия SREMSKA MLEKARA DOO, имеет украинское происхождение», — отмечает Россельхознадзор. Ведомство уже направило запросы в ветеринарную службу Сербии.