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Россия и мир


14:00 | 29.11.2018

В Россельхознадзоре заподозрили Сербию в реэкспорте товаров с Украины

Россельхознадзор выявил нелегальную схему поставок санкционной украинской продукции из Сербии в Россию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По мнению ведомства, с января по июль 2018 года на российскую территорию было ввезено 3,82 тыс. тонн украинского белково-жирового (сыроподобного) продукта. «Из сравнительного анализа указанных поставок следует, что белково-жировой продукт, поставлявшийся из Сербии в Российскую Федерацию с предприятия SREMSKA MLEKARA DOO, имеет украинское происхождение», — отмечает Россельхознадзор. Ведомство уже направило запросы в ветеринарную службу Сербии.

© «Вечерние Ведомости»

 


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