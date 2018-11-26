В Киеве в здании Министерства финансов Украины произошел пожар

13:55 | 29.11.2018

В здании Министерства финансов Украины, расположенном в Киеве рядом со станцией метро «Контрактовая площадь», произошел пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Отмечалось, что произошло возгорание электрокабелей в лифтовой шахте. В настоящее время пожар ликвидирован, никто не пострадал.