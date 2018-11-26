В Бердске ученицу шестого класса не допустили до занятий из-за окрашенных в голубой цвет волос

13:43 | 29.11.2018

В Бердске прокуратура приступила к проверке учебного заведения, в котором ученицу шестого класса не допустили к занятиям из-за окрашенных в голубой цвет волос, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.



Отмечается, что об инциденте сообщила мать девочки, которая и покрасила своей дочери волосы синим оттеночным шампунем. Шестиклассницу выгнали из школы №9 в Бердске – претензии ей высказала администратор, которая отправила девочку домой отмывать волосы.