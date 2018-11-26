13:36 | 29.11.2018

Режиссер Квентин Тарантино женился на израильской певице и модели Даниэле Пик спустя год после помолвки. Тайная церемония бракосочетания прошла в Лос-Анджелесе 28 ноября, сообщает The Independent.



Тарантино познакомился с Пик в 2009 году, когда представлял журналистам свой фильм «Бесславные ублюдки». Они обручились в июне 2017-го после года отношений.



Отмечается, что это первый брак и для 55-летнего Тарантино и для 35-летней Пик.