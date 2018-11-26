Россия возглавила список европейских стран по росту числа ВИЧ-инфицированных

13:27 | 29.11.2018

Россия стала лидером среди стран Европы по числу новых случаев заражения ВИЧ. Таковы итоги доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).



Согласно документу, в прошлом году в Европе было зарегистрировано почти 160 тысяч новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека, из них 130 тысяч пришлось на Восточную Европу. Причём 104 тысячи диагнозов поставлено в России, отмечает lenta.ru.



Как сообщает РБК, в России выявляли 71,1 нового случая ВИЧ на 100 тыс. человек, на Украине — 37 случаев, в Белоруссии — 26,1, в Молдавии — 20,6. В Центральной Европе показатель составил 3,2 случая. Самые низкие показатели в Боснии и Герцеговине (0,3), Словакии (1,3) и Словении (1,9). Согласно докладу, в большинстве случаев вирус передавался при гетеросексуальном половом контакте (59%) и употреблении инъекционных наркотиков (30%).