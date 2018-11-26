Принадлежащий Трампу самолет Boeing 757 получил повреждение в аэропорту Нью-Йорка

13:19 | 29.11.2018

Лайнер президента США Дональда Трампа столкнулся с другим самолетом в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.



Уточняется, что речь идет не о «борте номер 1» ВВС США, которым пользуется президент, а о лайнере Boeing 757 компании The Trump Organization. Трамп не использовал этот самолет с момента вступления в должность президента.



По сведениям Associated Press, инцидент произошел на летном поле, когда другой самолет задел крыло Boeing 757. Пострадавших не было, нарушений в работе воздушной гавани не последовало.