Независимым АЗС разрешили поднять цены на топливо на четыре процента

13:09 | 29.11.2018

Независимые сети автозаправочных станций (АЗС) смогут повышать цены на бензин на четыре процента по сравнению с заправками, принадлежащими крупным нефтяным компаниям, пишет РБК со ссылкой на президента Российского топливного союза (РТС) Евгения Аркушу.



Соответствующие изменения внесены в условия соглашения правительства с нефтяниками, заключённого в период с 7 по 10 ноября. Как напоминает lenta.ru, крупнейшие российские нефтяные компании договорились с правительством о заморозке цен на бензин до конца 2018 года на уровне июня.