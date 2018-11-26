Путин назвал решенным вопрос о росте пенсий в РФ

13:04 | 29.11.2018

Пенсии в России будут расти, это вопрос решенный, заявил Путин в ходе пленарного заседания форума «Россия зовет». «Пенсии будут расти. Это вопрос решенный», — сказал президент РФ, отвечая на один из вопросов, передает РИА «Новости».



Как напоминает РБК, в начале октября Путин подписал закон о пенсионной реформе, согласно которому с 1 января 2019 года будет постепенно повышаться пенсионный возраст. Так, в результате реформы мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60.