Россия и мир
13:00 | 29.11.2018
Во втором туре выборов президента Грузии побеждает Саломе Зурабишвили
Зурабишвили уже поблагодарила избирателей за поддержку. Она пообещала быть президентом всех граждан Грузии. Своей главной целью она назвала сплочение общества, спокойствие и стабильность в стране, сообщает «Эхо Москвы».
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
13:59 | 29.11.2018
УГИБДД Зауралья предупреждает водителей об ухудшении погоды в регионе
13:57 | 29.11.2018
Куйвашев: «Доступная медицина должна стать повседневным, естественным условием жизни уральцев»
13:32 | 29.11.2018
Зауральские силовики проводят обыски у гендиректора дорожного предприятия в Щучье. На очереди высокопоставленные чиновники
13:30 | 29.11.2018
Жителя Ивделя, устроившего в родительской квартире наркопритон, осудили на год и пять месяцев
13:11 | 29.11.2018
В Перми усилен контроль за уборкой снега с парковочных карманов
13:09 | 29.11.2018
В Екатеринбурге до 20 января перекрыли участок улицы Инженерной
12:33 | 29.11.2018
На выходные в Перми будет ограничено движение по Коммунальному мосту
12:25 | 29.11.2018
Доходы Пермского края за 9 месяцев 2018 года увеличились на 7,4 %
12:20 | 29.11.2018
Следственные органы проводят проверку по факту прорыва трубы на Уралмаше, где двое человек получили ожоги
12:00 | 29.11.2018
Куйвашев поручил проработать варианты строительства второй ветки метро в Екатеринбурге
11:45 | 29.11.2018
Из екатеринбургской школы изъяли детские рисунки однополых пар
11:41 | 29.11.2018
Жительница Зауралья сожгла дом сына и внуков, чтобы отомстить невестке
11:28 | 29.11.2018
В Нижнем Тагиле может появиться памятник композитору Николаю Привалову
10:59 | 29.11.2018
Первый Всероссийский форум отцов пройдёт в уральской столице
10:55 | 29.11.2018
В Челябинске прошла конференция по социально-трудовым отношениям
10:41 | 29.11.2018
В Краснотурьинске сотрудник колонии погиб под гусеничным трактором
10:24 | 29.11.2018
На Урале возбуждено два уголовных дела о подделке документов для взыскания зарплаты
09:53 | 29.11.2018
В Екатеринбурге ищут 16-летнего подростка
09:46 | 29.11.2018
Свердловчанин пытался спрятаться от судебных приставов в шкафу
09:22 | 29.11.2018
Минувшей ночью в Екатеринбурге горели два автомобиля
00:33 | 29.11.2018
Школьница из Екатеринбурга продефилировала по школьному коридору в одном бюстгальтере
23:33 | 28.11.2018
Городские власти купят Екатеринбургу пять трамваев в стиле хай-тек
22:58 | 28.11.2018
Бой на ножах: в Екатеринбурге в привокзальном кафе повар и посудомойщица устроили ожесточённые бои
19:53 | 28.11.2018
В Екатеринбурге игроки баскетбольного клуба УГМК совместно с детьми выйдут на прогулку с бездомными животными
17:53 | 28.11.2018
Пермские инженеры создадут новый двигатель для «Газпрома»
17:31 | 28.11.2018
Таможенники задержали в Зауралье фуру, набитую подделками одежды мировых брендов на 57 миллионов
17:16 | 28.11.2018
В Прикамье суд рассмотрит иск о смерти ребенка в больнице
17:02 | 28.11.2018
Пермский край установит границы со всеми соседними регионами
17:01 | 28.11.2018
Жительница Североуральска призналась в убийстве бывшего сожителя
17:01 | 28.11.2018
На трассе Екатеринбург — Курган столкнулись внедорожник, кроссовер и фура: погибла автоледи
16:40 | 28.11.2018
На форум 100+ Forum Russia в Екатеринбург приедет министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев
16:27 | 28.11.2018
Следователям дали добро на возбуждение уголовного дела о получении взятки в отношении бывшего свердловского судьи
16:20 | 28.11.2018
В Свердловской области появились общественные экологические инспекторы
16:17 | 28.11.2018
Региональные дирекции «Российской студенческой весны» оценят пермские площадки фестиваля
16:14 | 28.11.2018
Пермских предпринимателей приглашают к участию в аукционах на право размещения НТО
16:00 | 28.11.2018
Проект «В движении» соберет в Перми танцевальные коллективы и исполнителей из разных регионов
15:55 | 28.11.2018
В посёлке Азанка из горящего дома спасли двух человек
15:29 | 28.11.2018
В Кургане проверили предприятия на готовность к войне. Сити-менеджер: «Обстановка сейчас напряженная»
15:25 | 28.11.2018
Прокуратура выявила нарушения при эксплуатации полигона бытовых отходов в Невьянске
15:10 | 28.11.2018
В Зауралье сельчанин убил 81-летнюю бабушку ради наживы в 600 рублей
14:23 | 28.11.2018
Фонд жилищного строительства Свердловской области проиграл иск к депутату Госдумы и Первому каналу
14:19 | 28.11.2018
Уральские таможенники оформили ввоз трёх лемуров
14:14 | 28.11.2018
Начальник ОЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу встретит Новый год в СИЗО
13:56 | 28.11.2018
«Уралкалий» начинает строительство многоквартирных домов в Соликамске для своих сотрудников
13:50 | 28.11.2018
В Екатеринбурге из-за антисанитарии закрыли мясной павильон
13:32 | 28.11.2018
Вице-губернатор Зауралья Эдуард Гусев покинул свой пост