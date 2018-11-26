Во втором туре выборов президента Грузии побеждает Саломе Зурабишвили

13:00 | 29.11.2018

На выборах президента Грузии во втором туре после подсчета почти ста процентов бюллетеней победу одерживает Саломе Зурабишвили. Она набрала без малого 60 процентов голосов, передает «Вести.ру». Ее поддерживает правящая партия «Грузинская мечта». Кандидат от оппозиции Григол Вашадзе после обработки данного количества бюллетеней набирает около 40 процентов голосов.



Зурабишвили уже поблагодарила избирателей за поддержку. Она пообещала быть президентом всех граждан Грузии. Своей главной целью она назвала сплочение общества, спокойствие и стабильность в стране, сообщает «Эхо Москвы».