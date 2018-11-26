Трамп заявил, что он «разберется» с инцидентом в Керченском проливе

12:57 | 29.11.2018

Президент США Трамп заявил, что он «разберется» с тем, что произошло в Керченском проливе. Об этом глава государства заявил в интервью газете The New York Post.



«Вопрос в том, предупреждали ли украинские корабли россиян о своем проходе. У них есть система, и она работала, — заявил он. — Мне не понравился этот инцидент. Мы получим детальный отчет и выясним, что произошло».



Как напоминает РБК, 26 ноября, через день после инцидента с участием российских и украинских военных кораблей в Керченском проливе, Трамп заявил, что это ему «не нравится». Он добавил, что призвал европейских лидеров принять участие в обсуждении ситуации.