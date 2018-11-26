По данным СМИ, Франция и Германия не поддерживают ужесточение санкций против РФ

15:30 | 28.11.2018

Франция и Германия выступают против введения санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает N-TV.DE со ссылкой на европейские дипломатические источники.



Издание Welt указывает, что Берлин и Париж высказались за «меры по укреплению доверия» между сторонами конфликта.



Как напоминает russian.rt.com, 25 ноября три корабля ВМС Украины были задержаны в районе Керченского пролива после пересечения российской границы. Позднее в ряде регионов Украины было введено военное положение на 30 дней.