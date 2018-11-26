Самой популярной породой кошек в России названа священная бирма

15:19 | 28.11.2018

Ассамблея профессиональных клубов любителей кошек назвала самые популярных породы этих животных в России.



В 2018 году самой популярной породой кошек среди россиян стала священная бирма. «Самая популярная, конечно, — священная бирма, несмотря на ее высокую стоимость: тот, кто влюбился в данную породу, останется с ней навсегда», — заявили в организации.



На втором месте оказались представители породы мейн-кун, а третью строчку поделили скоттиш-фолды и канадские сфинксы.