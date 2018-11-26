В Китае в результате взрыва около химзавода погибло не менее 22 человек

15:15 | 28.11.2018

В Китае в результате взрыва в районе химического завода, по предварительным данным, погибло не менее 22 человек, различные травмы получили более 20 человек.



Причиной вызвавшего пожар взрыва у химического завода в городе Чжанцзякоу восточной китайской провинции Хэбэй, стало возгорание грузового автомобиля, доставлявшего на предприятие химические вещества, сообщает информагентство Синьхуа со ссылками на предварительные данные расследования.



Кроме того, отмечается, что в результате разгоревшегося пожара полностью были уничтожены 50 автомобилей, припаркованных неподалеку от места инцидента.