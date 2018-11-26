По данным СМИ, у разбившегося в Индонезии Boeing 737 не работал один из датчиков

15:11 | 28.11.2018

В издании Bloomberg заявили, что у разбившегося в Индонезии воздушного судна Boeing 737, принадлежавшего авиаперевозчику Lion Air, вышел из строя один из датчиков.



Напомним, Boeing 737 MAX в конце октября выполнял рейс из столицы Индонезии на один из островов государства. Самолет потерпел катастрофу спустя тринадцать минут после взлета, все, кто был на борту, погибли. Как отмечает Bloomberg, перед вылетом наземные службы не устранили неполадки в датчиках скорости и высоты.



После катастрофы компания Boeing выпустила инструкцию для экипажей в случае ошибочных данных с датчиков угла атаки.