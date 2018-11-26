В Крым привезут еще один дивизион ЗРК С-400

15:02 | 28.11.2018

До конца текущего года на боевое дежурство в Крыму заступит ещё один дивизион зенитно-ракетной системы С-400 «Триумф», сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева. Ранее дивизион успешно выполнил первые стрельбы на полигоне в Астраханской области.



Как напоминает РБК, в сентябре на боевое дежурство в Крыму заступил третий дивизион ЗРК С-400 «Триумф». В январе 2017 года на дежурство заступил первый дивизион, в январе 2018 года — второй.