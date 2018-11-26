В Москве из 10 торговых центров эвакуировали больше четырех тысяч человек

14:59 | 28.11.2018

Свыше четырех тысяч человек эвакуировали из 10 торговых центров после анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах, сообщает «Интерфакс».



«Поступили анонимные звонки о взрывных устройства в столичных ТЦ «Капитолий», «Европейский», «Город», «Мегаполис», «Цветной», «Горбушкин двор», «Звездочка», «Атриум», — сообщил «Интерфаксу» информированный источник, не уточнив названий еще двух якобы заминированных ТЦ.



Всех сотрудников гипермаркетов и посетителей отвели в безопасное место, здания проверяют кинологи.