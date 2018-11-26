Путин подписал закон о введении в четырех регионах РФ налога для самозанятых

14:51 | 28.11.2018

Путин подписал ряд документов о введении в четырех российских регионах эксперимента по налогообложению самозанятых граждан. Такие данные появились на портале правовой информации.



Отмечается, что доходы физических лиц от реализации товаров и услуг на территории этих регионов будут облагаться налогом по ставке 4%, индивидуальные предприниматели и юридические лица должны будут перечислять в казну 6% от своих доходов. Под действие закона попадают самозанятые граждане, чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год.