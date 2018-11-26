Силовики задержали главу МЧС по Саратовской области Игоря Качева

14:46 | 28.11.2018

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника управления МЧС Саратовской области Игоря Качева, сообщает «Интерфакс». По данным силовиков, главный спасатель области был задержан оперативниками ФСБ в рамках антикоррупционных мероприятий.



Качев возглавляет региональное ГУ МЧС РФ с сентября 2013 года. В настоящее время выясняются все обстоятельства задержания чиновника.