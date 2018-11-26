Россия и мир
14:46 | 28.11.2018
Силовики задержали главу МЧС по Саратовской области Игоря Качева
Качев возглавляет региональное ГУ МЧС РФ с сентября 2013 года. В настоящее время выясняются все обстоятельства задержания чиновника.
© «Вечерние Ведомости»
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