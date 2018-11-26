Всемирный патриархат упразднил архиепископию РПЦ в Западной Европе

14:43 | 28.11.2018

Всемирный патриархат упразднил архиепископию русских православных церквей в Западной Европе. Об этом сообщило издание Orthodoxie со ссылкой на собственные источники.



Как уточняет издание, данное решение было принято на собрании Священного синода в Фанаре. По словам источников, Константинополь распустит предстоятелей православных церквей в Западной Европе, отменив томос 1999 года.



Западноевропейский экзархат русских приходов — православная епархия в составе Константинопольского патриархата с центром в Париже. Она была создана из приходов, которые основали бежавшие из России после Гражданской войны 1917–1923 годов. В состав архиепископии входят 65 приходов, 32 общины, 11 действующих церквей, 2 монастыря, 7 скитов, отмечает ren.tv.