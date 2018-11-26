Украинские власти ведут переговоры о создании военной базы США на территории страны

14:35 | 28.11.2018

Украина ведет «кулуарные переговоры» о возможности создания на территории страны военной базы США, сообщают «Известия» со ссылкой на два источника «в правящих кругах» Украины и на один дипломатический источник.



Украина в первую очередь ориентируется на опыт других европейских стран, которые беспокоятся по поводу угрозы со стороны России. Например, Польша в настоящее время ведет с США активные переговоры по размещению военной базы.



При этом, по словам источника издания в американских политических кругах, открытие военной базы США «еще сильнее обострило бы отношения с Москвой», поэтому Вашингтон не готов давать Киеву каких-либо гарантий.