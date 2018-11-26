В канадской провинции Юкон медведь гризли убил женщину с ребенком

11:32 | 28.11.2018

37-летняя женщина и её 10-месячная дочь стали жертвами нападения медведя в канадской провинции Юкон, сообщает CBS. По данным телеканала, в момент атаки они были рядом со своим домом у озера Эйнарсон. «Похоже, что они вышли на прогулку, когда произошел инцидент», — приводит телеканал слова судебного следователя.



Сообщается, что муж женщины отсутствовал при нападении и заметил гризли, только когда вернулся. Он застрелил хищника, а потом направился к дому, возле которого обнаружил тела гражданской жены и дочери.