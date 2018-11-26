11:24 | 28.11.2018

В Грузии начался второй тур выборов президента. Граждане выберут нового главу государства сроком на шесть лет. Жители парламентской республики могут избрать своим формальным лидером Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», или оппозиционера Григола Вашадзе от «Силы в единстве», передает MK.ru.



Отмечается, что это последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов.