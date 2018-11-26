В Бельгии врачей обвинили в ошибочной эвтаназии

11:19 | 28.11.2018

В Бельгии троих психиатров подозревают в том, что они в 2010 году, одобрив просьбу своей пациентки об эвтаназии, провели её, как предполагается, с многочисленными нарушениями, передает russian.rt.com.



38-летняя женщина по имени Тина Нис страдала от синдрома Аспергера — особой формы аутизма. Она подверглась усыплению в 2010 году. Но сёстры погибшей женщины Лотте и Софи настаивают, что та лишь имитировала симптомы заболевания, сообщает lenta.ru.



Предстоящее судебное разбирательство станет первым в своём роде. С тех пор как в 2002 году Бельгия декриминализировала эвтаназию, проводившие её врачи ни разу не представали перед судом. Впрочем, вероятнее всего, медики сумеют избежать наказания — сёстры Тины пока не предоставили убедительных доказательств врачебной ошибки.



В Бельгии эвтаназию разрешено применять к психически больным пациентам, которые подтверждают, что их страдания «невыносимы и неизлечимы». С 2002 года в стране легально усыпили более 10 тысяч человек, напоминает lenta.ru.