В МИД Финляндии заявили об отсутствии территориальных претензий к РФ

11:08 | 28.11.2018

В МИД Финляндии заявили, что страна не имеет территориальных претензий ни к одному государству в мире, включая Россию. «Финляндия не имеет территориальных претензий ни к одной стране мира. Поэтому Финляндия не будет предъявлять претензии России по территориям, которые были переданы Советскому Союзу в соответствии с Парижским мирным договором», – сообщили РИА «Новости» в МИД Финляндии.



Ранее участник молодежного крыла партии «Истинные финны» Генри Хаутамяки в Twitter написал о том, что Финляндия должна потребовать возвращения земель, которые вошли в состав России по итогам Второй мировой войны.