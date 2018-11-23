Сотрудники ФСБ проводят выемку документов в управлении культуры мэрии Якутска

11:00 | 28.11.2018

Управление ФСБ проводит проверку в управлении культуры мэрии Якутска, сообщает пресс-служба администрации города. Отмечается, что работники спецслужб проводят выемку документов. С чем это связано, не уточняется. На сайте городской администрации уточняется, что ФСБ работает в управлении культуры и духовного развития. Как сообщает телеканал «Якутия24», сами чиновники говорят, что тоже не знают причины.