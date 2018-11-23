Самолет Boeing P-8A «Посейдон» ВМС США провел разведку у побережья Крыма

10:50 | 28.11.2018

Противолодочный самолет Boeing P-8A «Посейдон» военно-морских сил США провел разведку в районе Керченского пролива. Отмечается, что воздушное судно приближалось к береговой линии полуострова на расстояние в 31 километр.



По данным портала PlaneRadar, ранее разведывательный полет в этом районе выполнил стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США, который также провел мониторинг линии разграничения в Донбассе.