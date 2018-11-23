Телеведущий Сергей Брилев признал, что он является подданным королевы Елизаветы II

10:46 | 28.11.2018

Ведущий телеканала «Россия 1» Сергей Брилев прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией о наличии у него британского паспорта. Журналист заявил, что никогда не скрывал наличие у него второго гражданства, передает РБК.



Брилев также заявил, что о его втором гражданстве знают его работодатели, а поскольку он не работает на госслужбе и не имеет доступа к гостайне, это не запрещено и он «никаких законов не нарушил», сообщает novayagazeta.ru.



Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал информацию, согласно которой Брилев со своей супругой числится среди избирателей респектабельного лондонского района Ноттинг-Хилл, что, заявили в ФБК, возможно только в случае, если у них есть британское гражданство или гражданство одной из стран Британского содружества. Кроме того, в ФБК утверждали, что супруга Брилева владеет в Лондоне квартирой в престижном районе Чизик стоимостью 700 тысяч фунтов стерлингов, сообщает «Интерфакс».