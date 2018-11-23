В Крыму на два месяца арестовали 15 украинских моряков

10:26 | 28.11.2018

Крымские суды – в Симферополе и Керчи – арестовали на два месяца в общей сложности 15 украинских моряков, которые были задержаны в Керченском проливе. Всем инкриминируют часть 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Никто из обвиняемых не признал свою вину.



Всего в воскресенье в ходе захвата украинских военных кораблей было задержано 24 человека. В Киеве их считают военнопленными. Сегодня суд Симферополя изберет меру пресечения для офицерского состава экипажей, отмечает «Эхо Москвы».