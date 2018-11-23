Президент Украины Петр Порошенко заявил о существовании угрозы «полномасштабной войны» с РФ

10:20 | 28.11.2018

Украине угрожает «полномасштабная война» с Россией, с таким утверждением в ходе интервью украинским телеканалам выступил президент страны Петр Порошенко. По его словам, это подтверждается увеличением военного контингента России возле украинской границы. «Я хочу, чтобы никто не думал, что это забавы или игрушки», – добавил Порошенко.



Он отметил, что введение военного положения в десяти украинских регионах обусловлено именно этой причиной.