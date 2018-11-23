Трамп может отменить встречу с Путиным на саммите G20 из-за инцидента в Керченском проливе

10:13 | 28.11.2018

Трамп заявил в интервью изданию The Washington Post, что может отменить встречу с Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине. По его словам, причиной этого стал инцидент в Керченском проливе.



«Может быть, встречи не будет. Мне не нравится эта агрессия. Я ее совсем не хочу», — заявил он. Трамп отметил, что определяющим фактором в его решении станет «полный отчет» от команды по национальной безопасности по поводу произошедшего в Керченском проливе.



Напомним, ранее сообщалось, что Трамп и Путин проведут двусторонние переговоры на саммите G20.