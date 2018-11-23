Основатель Alibaba Group Джек Ма стал членом Компартии Китая

16:57 | 27.11.2018

Один из двадцати богатейших людей в мире и самый богатый человек Китая, основатель Alibaba Group Джек Ма вступил в коммунистическую партию страны, сообщает во вторник CNBC со ссылкой на партийную газету. Когда именно он стал коммунистом, не уточняется.



Кроме того, отмечается, что Ма числится в списке, состоящем из 100 человек, которые «способствовали политике реформ и открытости» в Китае, передает russian.rt.com.