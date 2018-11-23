Депутата Верховной рады Надежду Савченко оперируют в киевской больнице

16:51 | 27.11.2018

Народного депутата Верховной рады Украины Надежду Савченко во вторник, 27 ноября, повезли на операцию в одну из больниц Киева. Об этом сообщила ее сестра Вера Савченко на своей странице в «Фейсбуке». По ее словам, Савченко делают операцию на коленном суставе.



По словам Веры Савченко, ее сестра давно говорила о проблемах с коленным суставом. После обследования несколько специалистов сошлись во мнении, что нужно хирургическое вмешательство, пишет РИА «Новости».