На космодроме Восточный обнаружили критический дефект стартового стола

16:44 | 27.11.2018

На стартовом сооружении ракеты «Союз-2» космодрома Восточный выявлены серьезные нарушения. Об этом говорится в договоре подряда, размещенном на сайте госзакупок.



«Внутренние и внешние гидроизоляционные шпонки Аквастоп блоков А и Б имеют разрывы», — говорится в документе. Нарушения также были найдены в деформационном шве фундаментной плиты блоков А и Б. Шов был выполнен не по проекту. «Дефект критический», — говорится в документе, передает РБК.



Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) подтвердил информацию о дефектах, однако подчеркнул, что они все уже устранены, передает РИА «Новости».