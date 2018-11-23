В Калининграде вандалы облили розовой краской памятник Иммануилу Канту

16:36 | 27.11.2018

В Калининграде в ночь на 27 ноября неизвестные облили розовой краской могилу немецкого философа Иммануила Канта. При этом отмечается, что злоумышленники разбросали на месте ЧП листовки с призывом к студентам Балтийского федерального университета им. И. Канта «откреститься православным крестом от этого вражьего имени», передает russian.rt.com. Полиция проводит проверку этого инцидента, изучаются записи с камер видеонаблюдения.